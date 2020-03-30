ضبط حراس الحدود، أمس الأحد بالنعامة، (156) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شخصين وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع و(06) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط حراس الحدود، يوم 29 مارس 2020 بالنعامة، (156) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، شخصين (02) وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع و(06) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، (5455) وحدة من مختلف المشروبات بالجلفة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، مضاربا (01) قام بتخزين كمية ضخمة من مادة القمح تقدر بـ(484,1) قنطار.