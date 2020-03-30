توفي ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر عدة حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني.

وأفادت اليوم الإثنين مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة شخص وإصابة شخصين في انقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية ودائرة تمنراست، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من جهاز التدفئة وسخان الماء وكذا غاز المدينة داخل مساكنهم بكل من ولايات البيض (3 أشخاص) وتيارت (5) وسعيدة (3).

ومن جهة أخرى، تدخلت فرق المصلحة لولاية البليدة من أجل إخماد حريق شب داخل شقة متكونة من 5 غرف بمسكن أرضي بدائرة وادي العلايق ، حيث تسبب هذا الحريق في إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية وشخص آخر في حالة صدمة.