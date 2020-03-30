قرّر وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، تخصيص إعانات مالية من الصندوق الوطني للزّكاة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقرّر خلال اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة بالزكاة"، اليوم، بمقر الوزارة، بإشراف وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، واستجابة لمقترحات بعض اللّجان الولائية لصندوق الزّكاة وكذا المحسنين، لمناقشة إسهام صندوق الزّكاة في الجهد الوطني للحدّ من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، سيما في المناطق الّتي تعيش حجرًا صحيًا كليًا أو جزئيًا، تخصيص إعانة مالية من صندوق الزّكاة، يتمّ صبّها في الحساب الخيري الموجّه لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

ويشمل الإجراء أيضًا تخصيص مبلغ مالي من الصّندوق الوطني للزّكاة، دعم الفئات الهشّة بالولايات الّتي مسّها الحجر الكلي أو الجزئي عن طريق حسابات صندوق الزّكاة بهذه الولايات.

ودعا الوزير يوسف بلمهدي اللجان الولائية والقاعدية لصندوق الزّكاة إلى التّنازل عن نسبتها المقدرة بـ10.5% لصالح الفقراء والمساكين في كلّ ولايات الوطن.

وثمّنت اللجنة الهبّة التضامنية للشعب الجزائري ودعوة المحسنين والمزكّين إلى بذل المزيد من العطاء والتّكافل مع هاته الفئات.