أأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار، عن تسجيل أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف نفس المصدر، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 35 وفاة.

كما تم تسجيل 73 حالة جديدة للإصابة بالفيروس ما يرفع عدد الحالالت المؤكدة الإجمالية إلى 584 حالة.

وحسب نفس المتحدث فإن حالة الوفاة الأولى تعود إلى رجل عمره 59 سنة من بجاية، أما الحالة الثانية فهي لرجل عمرة 69 سنة من البليدة.

حالتي الوفاة الثالثة والرابعة سجلتا في ولاية وهران لامرأة تبلغ من العمر 73 سنة ورجل في 67 من عمره.

وحسب نفس المتحدث فإن حالات التعافي من الوباء بلغت 37 حالة.