أكدت عائلة الأستاذ الجامعي المتقاعد مزاري بن يونس، أن هذا الأخير فارق الحياة منتصف نهار اليوم، في مركز الحجر الصحي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر لوهران، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. ويعتبر المرحوم أول ضحية لهذا الوباء في ولاية وهران، التي تسجل 16 إصابة مؤكدة، حسب التقرير الرسمي لوزارة الصحة المعلن عنه يوم أمس الأحد. كما أكدت نفس العائلة أنها فقدت صهرها المرحوم فصلة نور الدين، الذي لم يقاوم هو الآخر آثار الإصابة بفيروس كورونا. وكان يخضع للمراقبة الطبية في مستشفى أول نوفمبر. حيث فارق الحياة نهار اليوم أيضا.

وكان المرحوم، الذي يقيم في مدينة وهران، قد دخل المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض الأسبوع الماضي، وأدخل للحجر الصحي، إلا أن حالته الصحية تعقدت في اليومين الأخيرين، ليفارق الحياة منتصف نهار اليوم كما أكدت عائلته.