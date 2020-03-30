أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الإثنين، عن تسجيل 812 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع رصد انخفاض في وتيرة ارتفاع الإصابات.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 812 حالة ووصل بالتالي إلى 11591 بعد أن كان على مستوى 10779.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4050 حالة وبلغت 101739 بعد أن كانت عند مستوى 97689 مساء أمس الأحد.

وسجلت في البلاد نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و5974 يوم السبت.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم الإثنين، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 3981 بعد أن كان على مستوى 399 حالة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض.