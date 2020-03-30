تم بمدينة باتنة حجز ما لا يقل عن 92 ألف و500 قفاز طبي من مختلف الأنواع والأحجام لدى شخص كان بصدد المضاربة بهذه المادة، حسبما استفيد اليوم الإثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية محليا.

وجرى توقيف المعني البالغ من العمر 66 سنة من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية باتنة بحي الزمالة بوسط المدينة حيث كان بصدد المضاربة غير الشرعية بمواد شبه صيدلانية مستغلا في ذلك محله التجاري.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية يوم غد الثلاثاء، يضيف ذات المصدر.