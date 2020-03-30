ارتفعت حصيلة المصابين بوباء كورونا في ولاية باتنة إلى سبع حالات كاملة بعد تسجيل أربع حالات جديدة اليوم، ما يعني أن الولاية تسير في منحى تصاعدي من حيث عدد الإصابات، في الوقت الذي يدور كلام عن تسجيل حالتي وفاة لعجوز هي والدة أحد الضحايا وشخص في العقد الخامس من العمر رغم نفي الجهات المعنية وربطها بعدم وصول نتائج التحاليل الطبية .

وينحدر المصابون الجدد حالتين ببلدية ثنية العابد التي اكتشفت الحالة الأولى المتعلقة بطبيب مغترب أعمارهما 64 و84 سنة في حين سجلت حالة بمدينة بريكة وهي الحالة الأولى بهذه البلدية التي تقع في جنوب الولاية، بينما الحالة الرابعة تخص شخص يبلغ من العمر 51 سنة يقطن بتجزئة بن فليس بمدينة باتنة .