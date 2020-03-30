أفاد اليوم مصدر استشفائي أن أول مصاب بفيروس ( كوفيد -19) في ولاية تيبازة قد تماثل للشفاء بعد أن أظهرت التحاليل التي أجريت على مرتين لعينات من دم المصاب المتواجد منذ أسبوعين في الحجر الصحي بمستشفى 120 سرير تڨزايت عبد القادر بتيبازة خلوه من فيروس كورونا.



وكشف ذات المصدر أن المعني ينتظر نتائج التحاليل الأخيرة على العينات التي أخذت له اليوم وأرسلت إلى معهد باستور على أن يتسلم المستشفى التقرير النهائي للمعهد هذا الأربعاء لمغادرة المتعافي المستشفى.



وكانت أول حالة اصابة بفيروس كورونا بتيبازة للشاب "لونيس.ب" 29 سنة ينحدر من مدينة الدواودة مباشرة بعد عودته من إسبانيا ، تنقل لمستشفى 120 سرير بتيبازة طواعية ودون أن تظهر عليه أعراض الإصابة ليوضع تحت الحجر الصحي ، وبينت التحاليل للعينات التي أخذت له إصابته بالفيروس.



وبعد مرور نحو أسبوعين، كشفت نتائج التحاليل لعينات المصاب خلوها من أعراض الفيروس مع تماثله للشفاء، على أن يلتزم المعني بمواصلة الحجر الصحي بالمنزل بعد مغادرته المنتظرة للمستشفى يوم الأربعاء أو الخميس على أكثر تقدير.