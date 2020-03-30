أكد مصدر مطلع لـ " الخبر" إصابة مسؤول بقطاع الصحة بالشلف بفيروس كورونا وهو يخضع حاليا للحجر الصحي بمصلحة الاستعجالات الجديدة لمستشفى الشرفة التي تم تحويلها إلى مركز للحجر الصحي لاستقبال المصابين بهذا الوباء.

مصدر " الخبر" أشار إلى أن نتائج التحاليل كانت ايجابية بعدما أظهرت عليه أعراض الوباء التي لاحظها أحد الأطباء وطلب من المسؤول المصاب إجراء التحاليل للتأكد،ونشير إلى أن امرأة تماثلت للشفاء بعد خضوعها للحجر بذات المصلحة لعدة أيام حيث غادرت المستشفى منذ يومين.

للإشارة فان عدد المصابين بالشلف مازال في حالة واحدة تتواجد بمستشفى تنس حسب وزارة الصحة بينما يتم الترويج لإصابات أخرى وتسجيل وفيات لم تصرح السلطات أسباب هلاك الضحايا في ظل سريان الإشاعات بالشارع تفيد بإصابتهم بهذا الوباء وكان سببا في وفاتهم لكن دون يتم تأكيد ذلك في تصريحات وزارة الصحة أو السلطات المحلية التي تلتزم الصمت.