إتهم النائب البرلماني "حكيم بري" عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية باتنة معهد باستور بالتسبب في وقوع اول حالة وفاة بالولاية للضحية ب،م 51 سنة وبالضبط بمدينة بريكة التي ينحدر منها هذا النائب .

و ارجع هذا النائب الخطأ الذي إرتكبه معهد باستور إلى النتيجة الأولية المرسلة من هذا المعهد التي كانت نتيجتها الأولية سلبية مما أدى بالطاقم الطبي والشبه الطبي و عائلة المريض بالتعامل معه بشكل عادي إلى أن ظهرت النتيجة الثانية التي جاءت إيجابية ما يعني إحتمال إنتقال وشيك للعدوى في الوسط الطبي والعائلي بصفة خاصة .

و طالب "حكيم بري" من والي الولاية "توفيق مزهود" في الرسالة التي وجهها له مساء اليوم بوجوب تحويل عيادة الأمومة والطفولة ببريكة كمركز للحجر الصحي للتحكم بشكل سريع في هذه الوضعية وفي المستجدات التي حدثت اليوم وخلقت خوفا وهلعا لدى سكان المنطقة .

وكانت الخبر قد أشارت مساء اليوم إلى حالة الوفاة المسجلة رغم نفي الجهات المعنية لذلك .