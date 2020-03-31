يجري الحديث عن امرأة تبلغ من العمر 108 عام، نجت من الأنفلونزا الإسبانية سنة 1918، أصبحت أكبر ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث توفيت “هيلدا تشرشل” في دار رعاية في مدينة سالفورد البريطانية، يوم السبت، بعد ساعات من تشخيص حالتها بالإصابة بفيروس كورونا، قبل ثمانية أيام فقط عن عيد ميلادها الـ109، حسب ما جاء في صحيفة “دو غواردين” البريطانية.

وكانت هيلدا تبلغ سبع سنوات عندما حلت الأنفلونزا الإسبانية التي أصابت 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل شقيقتها. ووفقا لحفيدها، أنتوني تشرشل، فإن وباء الفيروس التاجي دفع جدته إلى تذكر الأنفلونزا الإسبانية، قائلا: “عندما قمت بزيارتها الأخيرة، تحدثنا عن فيروس كورونا، فقالت إنه يشبه إلى حد كبير الأنفلونزا الإسبانية”، وأضاف: “لقد تذكرت هذه الأيام بالقول: كان مذهلا أن شيئا لا يمكن رؤيته يمكن أن يكون مدمرًا للغاية”.