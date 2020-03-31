خطف فيروس كورونا الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا، من بوربون بارما، لتكون أول ضحية ملكية لهذا الفيروس في العالم، وفقا لبيان صادر عن شقيقها الأصغر الأمير سيكستو إنريكي، الذي كشف أن الأميرة، وهي ابنة عم الملك فيليب السادس، توفيت عن عمر 86 عاما في باريس يوم الخميس الماضي وأقيمت جنازتها في مدريد يوم الجمعة الماضي. وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية، توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد. وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية، هذا الأسبوع، عن إصابته بالفيروس.