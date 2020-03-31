اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة على شكل فيروس كورونا أثناء عمله، ما أثار دهشة المواطنين ورعبهم في كثير من الأحيان. وقام الشرطي “راجيش” في مدينة “تشيناي” بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، بالموازاة مع إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال الشرطي في مقابلة مع “آسيا نيوز”: “نحن نتخذ جميع الخطوات، ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع. لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة”. وأضاف “الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. فعندما أرتديها، يتذكر المسافرون فيروس كورونا. وبشكل خاص، يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل”.