أفاد تقرير صحفي إسباني بأن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يخطط لتصفية الفريق وبيع عدد كبير من اللاعبين، قد يصل إلى سبعة، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بهدف تمويل الصفقات الجديدة التي يحتاج إليها لتجديد دم الفريق. ووفقا لصحيفة “أس” الإسبانية، فإن الريال بحاجة إلى البيع قبل الشراء وأن هناك أربعة لاعبين استقر زيدان على طرحهم للبيع، هم غاريث بيل وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وماريانو، ويمكن الاستغناء أيضا عن لوكا مودريتش وناتشو وإبراهيم دياز. والمفاجأة في الأسماء المرشحة للرحيل عن النادي الملكي هي لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018، الذي قاد فيه منتخب كرواتيا إلى وصافة كأس العالم في روسيا. وقد بدا مودريتش، البالغ 34 عاما، بعيدا عن مستواه السابق ولم يشارك هذا الموسم أساسيا سوى في 14 مباراة فقط في البطولة الإسبانية.