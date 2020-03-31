لم يتردد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف عاشق شوقي، في استقبال مستثمر شاب محمد لطفي في مكتبه، معلنا دعمه له بعدما نجح في تطوير تطبيق لتحليل البيانات الخاصة بمتابعة وباء كورونا عبر كافة الهياكل الصحية الوطنية.

الوزير عاشق يوسف، قال إن الشاب الجزائري استطاع بفضل مؤسسته الناشئة، ن يضع حيز الخدمة نظاما لرقمنة قطاع الصحة في الجزائر في وقت قياسي، وهو نظام معلوماتي مؤشر يسمح بتحليل البيانات المتعلقة بانتشار ومسار وباء "كوفيد 19" المستجد عبر 48 ولاية بطريقة آنية.

وجاء في منشور وزير العمل، أن النظام الرقمي، جزائري مائة بالمائة، مطور من طرف مؤسسة ناشئة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج". مشيرا في ذات المنشور، أن النظام سيمكّن السلطات المختصة من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

تطبيق خلوي تحت تصرف أعلى خلية لمتابعة الوباء

بالموازاة مع ذلك، أعلنت المؤسسة المعنية "أو .ال. سي" المملوكة للمطور الجزائري مكناش، انطلاق استعمال تطبيق مؤشر لتحليل البيانات الضخمة واتخاذ القرارات من طرف خلية المتابعة تحت إدارة البروفيسور جمال فورار، الذي يشغل منصب مدير الوقاية بوزارة الصحة والناطق الرسمي الوحيد للخلية الوطنية المتابعة لتطور وباء كورونا، حيث قالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن الهدف من التطبيق تقليص الوقت لاتخاذ أحسن القرارات على مستوى 48 ولاية، مشيدة بالتعاون الجدي والتنسيق المحكم الذي قام به الطبيبان الأخصائيان، سيد محند والدكتور بوشعلة عبد الكريم من مقر خلية الأزمة بوزارة الصحة".