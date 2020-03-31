أعلنت المديرية العامة للجمارك عن قائمة البنود التعريفية الفرعية للمواد المعلق تصديرها مؤقتا إلى غاية نهاية الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وتخص هذه القائمة المحددة طبقا للتعليمة رقم 111 الصادرة عن الوزارة الأولى بتاريخ 22 مارس 2020، بـ 1.219 بند تعريف فرعي.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "المديرية العامة للجمارك تضع تحت تصرف المهنيين قائمة المواد المعلق تصديرها مؤقتا إلى غاية نهاية الأزمة التي سببها وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و تتعلق هذه القائمة بعدة مواد على غرار السميد والدقيق، الفواكه الجافة، الأرز، العجائن الغذائية، الزيوت، السكر، القهوة، المياه المعدنية، مركز الطماطم، المستحضرات الغذائية، الحليب بأشكاله المختلفة بما في ذلك الموجه للأطفال، الخضر والفواكه الطازجة باستثناء التمور.

وتخص القائمة كذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والتجهيزات الطبية وشبه الطبية والأدوية والمواد الصيدلانية ومواد التنظيف الجسدية والمنزلية.

و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن مؤخرا في خطاب وجهه للأمة عن سلسلة من القرارات قصد مجابهة انتشار فيروس كورونا مع منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أوغذائيا إلى غاية نهاية هذه الأزمة وقصد حماية الاحتياطات الإستراتيجية الوطنية.