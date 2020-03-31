افتتحت ورشة لإنتاج العديد من المستلزمات الشبه طبية بمدينة حاسي مسعود (ورقلة) والتي تعرف ندرة بالأسواق الوطنية والمحلية، وذلك في إطار الوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد صدوق خليل مدير غرفة الصناعة والتجارة "الواحات" بورقلة، اليوم الثلاثاء، أن غرفة التجارة والصناعة "الواحات" قامت بمرافقة وتأطير عملية فتح الورشة وتوفير اليد العاملة لهذه العملية التطوعية لإنتاج بدلات وأحذية وكمامات وأقنعة طبية بمدينة حاسي مسعود من أجل المساهمة في تغطية نسبة من الاحتياجات المحلية من هذه المستلزمات الضرورية في ظل الأزمة الصحية العالمية بسبب ظهور جائحة كوفيد-19 .

وقد لاقت هذه المبادرة التضامنية تشجيعا من طرف المديرية الولائية للصحة والسكان بورقلة حيث أعطيت توجيهات بخصوص التسريع في تجهيز طلبية لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية "محمد بوضياف" وتعميمها على باقي المؤسسات الصحية، كما أبدت بعض التحفظ في إعادة النظر لنوعية القماش الذي خصص لإنتاج الكمامات الطبية وذلك بتطابقها للمعايير الصحية الوقائية.

ويأتي هذا العمل التضامني بمبادرة من متعاملين اقتصاديين وطلبة ومتخرجين جامعيين ونساء خياطات حرفيات بالتنسيق مع عدد من المديريات المحلية على رأسها مديرية الصحة والتي تندرج في إطار الهبة التضامنية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا خليل إلى تعميم هذه المبادرات وفتح ورشات بورقلة وتقرت لتغطية طلبات الطواقم الطبية والمواطنين للوقاية من العدوى من فيروس كورونا في حالة تسجيل حالات الإصابة بالوباء بتراب الولاية.

للإشارة فقد شرع منتصف الشهر الجاري فريق متخصص متكون من طلبة دكتوراه وأساتذة جامعيين بكلية الرياضيات وعلوم المادة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة في عملية إنتاج بعض المعقمات ومواد التطهير لفائدة مديرية الصحة للمساهمة في التصدي لهذا الوباء الذي يعرف انتشارا ملحوظا بالعديد من ولايات الوطن .

وتم تقديم هبة أولية لمديرية الصحة والسكان تتمثل في 70 عبوة من حجم 250 ملل من محلول التعقيم الكحولي الخاص باليدين و30 عبوة من حجم 5 لتر من محلول التعقيم الخاص بالأسطح من تحضير طلبة الدكتوراه والباحثين بالمخبر.