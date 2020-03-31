تحوم منذ أيام شكوك حول قدرات معهد باستور لإجراء تحاليل الإصابة بفيروس كورونا بالعدد الكافي ما يسمح بالوقوف سريعا عن حجم انتشار الفيروس، ففي حين روجت أوساط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قدرة المعهد لا تتعدى 60 تحليلا في اليوم، كشف اليوم فوزي درار، مدير المعهد أن هذا الأخير يمكن أن يجري 400 تحليل في اليوم وأكثر مع دخول ملاحقه في بعض الولايات حيز الخدمة.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "المعهد بإمكانه إجراء 400 كشف عن فيروس كوفيد-19 في اليوم". وأضاف "إن نحو 100 إلى 200 عينة تصل إلى المعهد يوميا للكشف عن حالات الإصابة بالوباء العالمي، ونتائج التحليل تظهر إصابة ما نسبته 10 بالمائة منها بالفيروس ".

وأكد المتحدث، أن قدرات المعهد يمكن أن تتضاعف بإضافة الملاحق التابعة له والمخابر الجامعية والـخاصة، على غرار ملحق قسنطينة، وملحق وهران، المخبر الاستشفائي لورقلة، والمخبر الجامعي بتيزي وزو.