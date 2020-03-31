سجلت ولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، خامس حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بمواطن يقطن بقرية إكنيش ببلدية إفليسن بدائرة تيڨزرت الساحلية يبلغ من العمر حوالي 64 سنة .

أما الحالات المؤكدة بالإصابة بداء كورونا فيروس فيبلغ لحد الآن 29 حالة من بينها حالة لمواطن ينحدر من بلدية أغريب عاد منذ عدة أسابيع من البليدة حيث يبلغ من العمر 72 سنة ووضع في الحجر الصحي بمستشفى أزفون.

كما سجلت، أمس الإثنين، أول حالة إصابة بدائرة ذراع بن خدة لمغترب يبلغ من العمر 72 سنة يقطن بقرية آيت خرشة في دوار سيدي علي بوناب ببلدية تادمايت حيث وضع في الحجر الصحي بالمركز الأستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو .