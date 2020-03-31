كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء أن أسعار النفط ستظل دون أربعين دولارا للبرميل هذا العام، إذ تقوض الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي الفائق السرعة لفيروس كورونا الطلب، في حين يفاقم انهيار اتفاق (أوبك+) تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.

ويتوقع الاستطلاع الذي شمل أربعين محللا أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 38.76 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 36 بالمائة عن توقعات عند 60.63 دولار في استطلاع أجرى في فبراير الماضي.

وجرى خفض توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 35.29 دولار للبرميل من توقعات الشهر الماضي التي بلغت 55.75 دولار.

ويجري تداول أسعار كلا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط حاليا في نطاق يقل قليلا عن عشرين دولارا. وهوى خام القياس العالمي برنت بما يقرب من سبعين بالمائة من مستويات مرتفعة بلغها في يناجانفي الماضي، إذ أضرت إجراءات العزل العام العالمية بسبب الفيروس بالطلب، في حين غمرت حرب الأسعار السعودية الروسية السوق بالإمدادات.

وتكبدت أسعار النفط، التي كانت ضعيفة بالفعل، مزيدا من التراجع في مارس عندما انهار اتفاق لتخفيض الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين في إطار ما يعرف بمجموعة (أوبك+).

ويتوقع المحللون انكماش الطلب العالمي بما بين 0.7 مليون وخمسة ملايين برميل يوميا في 2020، وهو ما يحتمل أن يفوق التراجع في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

وتجد السعودية صعوبة في بيع خام إضافي لشركات التكرير بسبب ارتفاع أسعار الشحن مع انخفاض الطلب. كما أظهر الاستطلاع أن الإنتاج الأمريكي قد ينخفض بما بين 0.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا.