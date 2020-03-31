وضعت سيدة حامل، موجودة في الحجر الصحي مع زوجها منذ 25 مارس الجاري في مركب الأندلسيات بوهران، مولودتها الجديدة في ظروف حسنة. وقررت العائلة إطلاق إسم "أندلسية" على ابنتها التي رأت النور في مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران.

الزوجان غرسيف ينحدران من ولاية خنشلة، عادوا إلى الجزائر عن طريق رحلة باخرة "الجزائر 2 " القادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا وعلى متنها 648 مسافرا، ورست في ميناء وهران، واستفاد كل هؤلاء المسافرين بكامل الرعاية من طرف السلطات العمومية التي نقلتهم إلى مركب الأندلسيات بعين الترك.

وكانت السيدة غرسيف حاملا في شهرها التاسع، وحظيت برعاية طبية خاصة من طرف الفريق الطبي المجند لرعاية مجموع المسافرين المقيمين في هذا المركب السياحي. وأكد مصدر طبي لـ"الخبر" أن السيدة غرسيف توجد في حالة صحية جيدة، ولم تظهر عليها وعلى زوجها أية علامات مثيرة.

وقد احتفلت إدارة مركب الأندلسيات مع المقيمين في المركب، بهذا الحدث السعيد، بتحضير "تاقنتة" وهو طبق تقليدي يقدم في الولائم ووزعته على المقيمين احتفالا بقدوم الطفلة "أندلسية".