تم صباح اليوم تحويل الصحافي خالد درارني من سجن الحراش، شرق الجزائر العاصمة، إلى سجن القليعة، بولاية تيبازة، وهذا بعد ليلتين فقط من إيداعه الحبس المؤقت، تنفيذا لقرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر.

وصرح محامي درارني، شهر الدين عجال، لـ"الخبر" بأن هيئة الدفاع لا تملك تفسيرات بخصوص خلفيات القرار أو أسبابه، غير أنه أكد بأن "الإجراء إداري محض" وأن "الإدارة ليست ملزمة أن تقدم توضيحات لهيئة دفاع المتهم"، خاصة وأن الكثير من المساجين، يضيف نفس المصدر، تم تحويلهم من سجن الحراش إلى سجن القليعة خلال الوضع الاستثنائي الراهن، والناتج عن تفشي وباء كوفيد-19 .

وكانت هيئة دفاع درارني قد زارت مساء أمس درارني في سجن الحراش، حيث أكد المحامي عبد الحفيظ تامرت أنه بصحة جيدة، وبمعنويات مرتفعة، ونقل تأكيده على أن "الصحافة ليست جريمة".