سجلت اليوم، خمس حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا بولاية سكيكدة، ليقفز العدد إلى 12 حالة مؤكدة بعدما كان العدد مستقرا في سبع حالات، حسب مصادر طبية ،وهذا بعد نتائج التحاليل التي ظهرت بوحدة التحاليل بقسنطينة.

وأكدت مصادرنا أن أربع حالات لعائلة واحدة تقطن "بكيلوغ" بحي العربي بن مهيدي ببلدية سكيكدة، والحالة الخامسة لمواطن من بلدية صالح بوالشعور جنوبي سكيكدة. واستنادا لمصادرنا الطبية فإن الإصابات الخمسة الجديدة أربعة ، منها مسجلة على أفراد عائلة واحدة، بحي العربي بن مهيدي مصدرها مغترب من بينها إصابة مسجلة على قريبة المغترب تنحدر من مدينة القل، والحالة الخامسة لمواطن ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة المؤكدة لفيروس كورونا بمستشفى الإخوة ساعد قرمش بسكيكدة، إلى 12 حالة.

وسجل هذا في الوقت الذي امتثل فيه ثلاثة مصابين للشفاء، كما أشارت ذات المصادر إلى الشروع في البحث عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع أصحاب الحالات الجديدة المؤكدة وذلك لوضعهم تحت الحجر الصحي لقطع حبل انتشار الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة المؤكدة المسجلة على المغتربة التي تنقلت من بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، إلى أهلها ببلدية بني والبان بولاية سكيكدة، قد تأكدت إصابتها بفيروس كورونا على مستوى المصالح الاستشفائية لقسنطينة من جهة أخرى تعمل المصالح الصحية بسكيكدة، من أجل التوصل إلى الأشخاص الذين كانت السيدة المصابة على اتصال بهم وهذا من أجل وضعهم في الحجر الصحي أمام الهول الذي يعرفه الشارع في بني والبان خوفا من انشار العدوى.