أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار عن تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبهذا تسجل الجزائر أعلى عدد يومي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 44 وفاة.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بشكل لافت ليصل إلى 716 حالة بعد تسجيل 132 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح البروفيسور فورار، خلال لقاء صحفي يومي مخصص لتطور الجائحة، أن من بين حالات الوفاة سجلت أربع حالات بولاية البليدة كلهم رجال أعمارهم على التولي 32 و56 و72 و73 سنة في حين أن الوفيات الأخرى تم تسجيلها في سطيف (حالتان) وبرج بوعريريج (حالة واحدة) ووهران (حالة واحدة) وتيبازة (حالة واحدة)".

وأوضح أن الحالات 716 المؤكدة متواجدة عبر 39 ولاية، منها 12 سجلت ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات.

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أشار فورار أن عددهم 46 شخصا.

وكشف أن معهد باستور الجزائر أجرى الى غاية اليوم 3228 اختبارا للكشف عن الفيروس منها 2512 (78في المائة) كان سلبيا.