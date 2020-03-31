أعلن اليوم عن تسجيل سادس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا التاجي بولاية سيدي بلعباس "وهي الحالة المتعلقة بامرأة كانت النتائج التحاليل المخبرية الصادرة عن فرع معهد "باستور" الكائن بوهران قد جاءت ايجابية" وفقا لما أكده ل "الخبر" مصدر طبي.

وتضمن مقر الحجر الصحي المتواجد بالمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس إلى غاية عصر يوم الثلاثاء على 14 شخصا من بينهم 8 أفراد يشتبه في حملهم للفيروس ، مع الإشارة إلى انتماء خمسة من هؤلاء لعائلة واحدة كانت الطواقم الطبية قد أقرت بضرورة الإبقاء عليهم رهن الحجر احترازيا بعد تأكدها من إصابة فردين من ذات العائلة بالفيروس التاجي خلال الساعات القليلة الفارطة.

يذكر أن شخص واحد غادر مقر الحجر الصحي لسيدي بلعباس "بعد أن أتت نتائجه المخبرية "سلبية" صباح الثلاثاء" ، مع الإشارة إلى اتخاذ السلطات لقرار تحويل مقر الحجر من المركز الاستشفائي الجامعي صوب المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" بدء من صباح يوم الأربعاء بعد اجتماعات دورية كانت قد ضمت مدير الصحة بأكبر أساتذة الطب على اختلاف تخصصاتهم خلال الأيام القليلة الفارطة.