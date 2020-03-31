وضع اليوم وضع النسخة التجريبية من برنامج " "تسوق من دارك 08" على متجر "بلاي ستور"، التي تمكن المواطن من قضاء حاجياته المنزلية من التجارية دون الخروج من المنزل على أن تصل إليه دون تكلفة نقل.

زارت "الخبر" منزل الطالب الجامعي "حمزة أيمن" سنة ثانية ماستر هندسة كهربائية تخصص آلي ، حيث كشف للخبر أن استحداث هذا التطبيق يأتي تتويجا للمهارات العلمية التي اكتسبتها من أساتذة جامعة بشار وفي مقدمتهم المشرف على مذكرة تخرجه لهذه السنة "البروفيسور طمالي محمد"، ومن جهة أخرى كمحاولة للتخفيف من معاناة الناس و إبقائهم في بيوتهم للحد من خروجهم إلا للضرورة، مشيرا إلى أنه باشر العمل في إعداد هذا التطبيق بعد حصوله على تصور شامل عن أهدافه من طرف الأستاذين برقاي رشيد و الدكتور ربيع عبدالجبار، مضيفا أنه أن أخلاقه وما تربى عليه هي من جعلته أكثر حرصا على إعداد هذا التطبيق الذي وضع مبدئيا بشكل تجريبي في انتظار تطويره ليشمل كافة دوائر وبلديات الولاية، ودخول كل التجار الذين يرغبون في تقديم هذه الخدمة في هذا الوضع الحساس الذي تمر به البلاد.

ويحمل البرنامج حسب الطالب أيمن التوصيف التالي:"قم بطلب كل مشترياتك من بيتك ودون أن تتنقل وتعرض نفسك بالتالي لوباء فيروس كورونا عزيزي المواطن البشاري، حفاظا على صحتك وصحة ذويك من مخاطر التعرض للإصابة بوباء فيروس كورونا يمكّنك تطبيق "تسوق من دارك (08)" طلب كل مشترياتك من المحل التجاري الذي تختاره (الأقرب من مسكنك من الأفضل) وسيتم إيصال البضاعة إلى بيتك دون تكلفة. يكفيك النقر على التطبيق، اختيار التاجر ثم الإتصال به هاتفيا لتحديد طلبيتك وترك عنوانك. التطبيق سهل وبسيط وفي متناول الجميع والأهم من ذلك أنه يضمن سلامتك وسلامة عائلتك."

من جهته كشف الأستاذين برقاي وربيع وهما من رموز الحراك بولاية بشار، في تصريح للخبر أن فكرة البرنامج ترتكز على أن يقوم المواطن باختيار المحل التجاري الأقرب لسكناه أو أي محل تجاري يتعامل معه لطلب مشترياته، والتي تصل إليه دون تكلفة، حيث اعتبرا أن الشاب أيمن استطاع إعداده بشكل سهل وبسيط وفي متناول الجميع والأهم من ذلك أنه يضمن سلامتك وسلامة عائلتك.

وكشف كلا الأستاذين أن الحراك بولاية بشار بادر منذ الوهلة الأولى بالنزول إلى الميدان بحملة تحسيسية توعوية تحت شعار "الحراك ضد كورونا معا نحمي الوطن" و بمجموعة من المبادرات بداية بالتحسيس و التوعية بملصقات أشرف على تخريج مادتها العلمية اللجنة الإستشارية الطبية التابعة للحملة والتي جابت معظم أحياء مدينة بشار و القنادسة إضافة إلى عملية التعقيم و مبادرة صناعة الأقنعة و التي تم إنجاز الدفعة الأولى منها 2000 قناع واقعي مخصصة للقطاع الصحي بشار علما أن العملية تمت تحت إشراف اللجنة الإستشارية الطبية، و أضاف كليهما أن العملية متواصلة إضافة إلى مبادرة سلة المحتاج و ومكبرات الصوت الذي تجول الأحياء لحث الساكنة بالبقاء في بيوتهم و صولا إلى الجانب الإعلامي التواصلي عبر صفحة خاصة يتم من خلالها التحسيس و التوعية بالفيديوهات و المناشير و التوجيهات و النصائح مع اللجنة الإعلامية.