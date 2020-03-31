قرر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمديد إلى غاية 15 أفريل الجاري سريان مفعول تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تخص أساسا الجهات القضائية و المؤسسات العقابية حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة .

وجاء في البيان أنه "عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قرر السيد وزير العدل، حافظ الأختام، تمديد سريان مفعول الإجراءات المتخذة يوم 16 مارس 2020 والتدابير التكميلية لها الصادرة في 21 مارس وذلك إلى غاية 15 أفريل 2020 " .

وذكرت وزارة العدل في بيانها بأن هذه الإجراءات تشمل الجهات القضائية والمؤسسات العقابية وتتعلق أساسا بتوقيف بعض أنواع الجلسات، تكييف بعض الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة والتحقيق، تعليق زيارات المحبوسين، تكييف الإطار المادي لاستقبال المحامين للمحبوسين وتوقيف العمل مؤقتا ببعض أشكال تكييف العقوبة أو تنفيذها خارج البيئة المغلقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات منشورة بالتفصيل يوم 16 مارس 2020 على موقع الأنترنت الخاص بوزارة العدل.