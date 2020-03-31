ينتظر أن يشرع المركز الجهوي لمكافحة السرطان بمدينة باتنة "عما قريب" في إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، حسب مدير هذه المؤسسة الصحية المتخصصة، عيسى ماضوي.

وأوضح ذات المصدر بأن المركز تلقى حديثا الموافقة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن تجرى هذه التحاليل بالمخبر المركزي للمركز بمجرد حصولها على كواشف التحاليل.

وستسمح هذه المبادرة -يضيف ماضوي- بالتكفل بكافة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد 19 بالجهة بما في ذلك الولايات المجاورة لباتنة مما سيساهم في فك الضغط عن معهد باستور بالجزائر العاصمة وكذا تسريع وتيرة تشخيص الحالات المصابة.