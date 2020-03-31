استدعى وزير الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء سفير فرنسا بالجزائر ليبلغه "احتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات "الكاذبة والبغيضة و كذا القذف " ضد الجزائر التي تم الإدلاء بها مؤخرا بأحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن " وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 سفير فرنسا بالجزائر على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف الذي طال الجزائر، وسلطاتها في أحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية ".

وأضاف ذات المصدر أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19."

وقد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لـ"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".

وان لم يذكر بيان وزارة الخارجية، التصريحات المعنية بالاحتجاج، فعلى الأرجح أنها تتعلق بما قاله متدخل في قناة "فرانس 24" على أن الوفد الطبي الصيني الذي وصل الجزائر مؤخرا الى الجزائر للمساهمة في انتشار فيروس كورونا وجه في بداية الأمر لمستشفى عين النعجة العسكري.