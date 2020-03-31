أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن طائرة روسية تحمل مساعدات طبية قد تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بيسكوف: "تم اليوم التنسيق الفني والتحضير لمغادرة رحلة جوية من روسيا، ومن المتوقع أن تطير قبل نهاية اليوم". ووفقا لبييسكوف، فقد جرى الحديث عن هذه المساعدة خلال الاتصال التليفوني، الذي جرى أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وشدد بيسكوف على "أنه من المهم أن نلاحظ أنه عند تقديم المساعدة للزملاء الأمريكيين، فإن الرئيس (فلاديمير بوتين) ينطلق من الفرضية القائلة بأنه عندما يكتسب المصنعون الأمريكيون زخما في تصنيع المعدات والمواد الطبية، فسيكون بإمكانهم أيضًا الرد بالمثل، إذا لزم الأمر".

واختتم بيسكوف حديثه: "الآن، بما أن الوضع الحالي يؤثر على الجميع دون استثناء، وله طبيعة عالمية، فليس هناك بديل للعمل المشترك بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة".