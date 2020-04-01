بعد أن أرسلت وزارة الصحة، منذ أسبوع، وثيقة البروتوكول التي تتضمن كيفية استعمال عقار "كلوروكين" لعلاج الحالات المصابة بـ"كورونا المستجد" إلى المؤسسات الاستشفائية، وخصت به فقط الحالات التي تشهد مضاعفات خطيرة، أي "ضيق تنفسي حاد"، تحفظ أطباء وخبراء جزائريون على هذه المقاربة العلاجية، لكونها "تقدم في وقت غير مناسب"، ونصحوا بضرورة توسيعها إلى كل الحالات مع إرفاقها بدواء "الآزيتروميسين" وقياس نشاط القلب بشكل دائم، ليتقرر، أمس، تعديل البروتوكول جزئيا، بتمديد العلاج إلى الحالات المتوسطة، لكن دون الإشارة إلى "الآزيتروميسين" وإلى إجراء رسم القلب عند بداية العلاج وفي اليوم الثاني، بحسب ما علمت "الخبر" من مصادر وزارية مسئولة.

قبل تعديلها، أمس، كانت وثيقة البروتوكول العلاجي، التي تحصلت عليها "الخبر"، تخص بشكل حصري الحالات التي تشهد المضاعفات الخطيرة المسماة في الأدبيات الأكاديمية في الطبية "ضيق تنفسي حاد" (SDRA)، قبل أن تتراجع الوزارة، أمس، وتُحدث تعديلات على البروتوكول، بتوسيعه ليشمل حتى الحالات المتوسطة، وليس فقط المعقدة.

وفي شرحه للإستراتيجية الأولى، يقول الطبيب بوحدة الأمراض المعدية المخصصة لفحص حالات "كورونا المستجد" بمستشفى محمد لمين دباغين "مايو" بباب الوادي في العاصمة، الدكتور حمانا بوشرمة، في اتصال مع "الخبر": إن خبراء وزارة الصحة اجتهدوا في طريقة تقديم واستعمال عقار "كلوروكين" في علاج المصابين، وحددوا ذلك في منح جرعة "كلوروكين" لوحدها للحالات التي تشهد مضاعفات خطيرة "الضيق التنفسي الحاد".. وإذا لم يستجيب المريض، يتم الانتقال إلى مرحلة تقديم "مضاد فيروسي واسع الاستعمال".

غير أن الدكتور بوشرمة تحفظ على هذه المقاربة، وتساءل عن مصدر الاجتهاد ومبرراته وحججه وبراهينه، وعن غياب شروح وافية لإستراتيجية الوزارة، مقترحا منهجية علاجية معترف بها من قبل كبار الأطباء في الجزائر، في مقدمتهم البروفيسور زيدوني نور الدين، الأخصائي في أمراض الرئة والمدير السابق للمعهد الوطني للصحة العمومية.

المنهجية المقترحة قائمة على العقار نفسه، لكنها مختلفة من حيث التوقيت والجرعة، وإمكانية إشراكها بدواء آخر، وهي في نظر بوشرمة الأمثل والأصح، وتبدأ بمجرد تأكيد الإصابة بالفيروس، حيث يتم تقديم "هيدروكسي كلوروكين" بجرعة 600 ميلي غرام يوميا طيلة عشرة أيام، مرفقة بجرعة 250 ميلي غرام للمضاد الحيوي "الآزيتروميسين"، مع إجراء فحص القلب (ECG) عند بداية العلاج وفي اليوم الثاني، لتفادي أي مضاعفات على نشاط القلب.

ودعّم محدثنا طرحه بتجربة طبيب جزائري توصل إلى علاج طبيبة مصابة بالفيروس التاجي عبر خليط من "هيدروكسي كلوروكين" و"الآزيتروميسين"، بناءً على موافقتها المبدئية.

وتطرق بوشرمة الذي يحمل أيضا صفة رئيس "حزب الشباب"، إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية لاعتماد عقار "كلوروكين" كعلاج مخفف لإصابات "كوفيد 19"، قائلا إن مجال الأدوية يشهد تنافسية رهيبة، بوصفه مدراً لمليارات الدولارات ومنتجاً دائم الاستهلاك، يعرف هامش ربحية كبيرا، وبالتالي من المنتظر أن يكون فيه تسابق ودعاية وحتى محاولات تتفيه، مثلما جرى مع البروفيسور ديدييه راؤول، الذي تعرض إلى التشكيك وحتى الاستهزاء، بمجرد أن أعلن عن نتائج تجارب سريرية وصفها بالناجحة، وقال إنها كشفت عن فعالية عقار "كلوروكين" في تخفيف أعراض الإصابة بجائحة "كورونا المستجد".

وفي تحليل بوشرمة، فإن دخول المخابر العالمية في سباق محموم، لإيجاد لقاح شاف وواق من الوباء، مؤشر آخر على التنافسية الشرسة بهذا المجال، بالرغم من فوائده في إيقاف نزيف الأرواح والتخفيف من أضرار الفيروس.

ولقد شرع الأطباء القائمون على المصالح المخصصة للمصابين بفيروس "كوفيد 19" بالجزائر، في استعمال هذا الدواء منذ نحو أسبوع، بعدما رخصته وزارة الصحة رسميا، منطلقة من نتائج التجارب السريرية التي أجراها فريق طبي بقيادة البروفيسور الفرنسي ديدييه راؤول على 24 مصابا، ثم على 800 آخرين، وجزموا بأن العقار أعطى نتائج "مبهرة" وبالإمكان الاستعانة به، في ظل غياب لقاح خاص بالفيروس.

ولا تكفي المقاربة العلاجية لوحدها في محاصرة الوباء، بالنسبة للمتحدث، وإنما تستوجب هذه "الحرب" التحرك على عدة جبهات في وقت واحد وبشكل استباقي، ناصحا السلطات بالإسراع في حجز طلبيات لأجهزة التشخيص السريع وأدوات وأسرة الإنعاش، التي قلّت بصورة لافتة في السوق الدولية، بفعل ارتفاع الطلب عليها.

واقترح الدكتور كذلك، ما اعتبرها خطة عقلانية وعلمية لإدارة الأزمة، تتضمن الإسراع إلى اقتناء أجهزة التشخيص السريع للمصابين، أو مرحليا توسيع تقنية التشخيص المعتمدة حاليا PCR عبر كامل بلديات الوطن في المختبرات العمومية والخاصة، وفرض الحجر الصحي الصارم عبر كامل التراب الوطني لمدة 21 يوما، بالإضافة إلى إجراء التشخيص الشامل لتوفير بنك معلوماتي لكل المصابين، تمهيدا لعزلهم والتكفل بهم طبيا.