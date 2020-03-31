ينتظرالشارع المحلي بمدينة اولاد جلال بولاية بسكرة وسط حالة من الترقب المصحوبة بالذعر و الخوف ظهور نتائج التحاليل المتعلقة بوباء كورونا التي ارسلت الى فرع معهد باستور بورقلة والمتعلقة بشيخ توفي منذ ثلاثة ايام كاملة .



و في التفاصيل فان هذا الشيخ البالغ من العمر 67 سنة و يشتغل في صيدلية يعاني من امراض الربو و السكري و التهاب القصبات الهوائية كان يتردد باستمرار على مستشفى عاشور زيان للعلاج .



وفي ليلة وفاته قصد كالعادة المستشفى لاسعافه و لم يعلم الطاقم الطبي انه كان بالجزائر العاصمة اين قضى ثلاثة ايام، ثم ساءت حالته، و لوحظ عليه ظهور اعراض مشابهة لجائحة كورنا الى ان لفظ انفاسه الاخيرة. و امام هذه الوضعية قامت ادارة مستشفى عاشور زيان بالتعامل مع الجثة على اساس انه مصاب بكورونا في انتظار نتائج التحاليل التي تاخرت كثيرا ، في وقت علم ان اهل الضحية لم يتقبلوا الامر و حاولوا اخذ الجثة لاجل القيام بمراسم الدفن .