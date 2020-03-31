بسكرة: ترقب لنتيجة تحاليل كورونا لمتوفي

مجتمع
31 مارس 2020 () - ل. فكرون
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ينتظرالشارع المحلي بمدينة اولاد جلال بولاية بسكرة وسط حالة من الترقب المصحوبة بالذعر و الخوف ظهور نتائج التحاليل المتعلقة بوباء كورونا التي ارسلت الى فرع معهد باستور بورقلة والمتعلقة بشيخ توفي منذ ثلاثة ايام كاملة .

و في التفاصيل فان هذا الشيخ البالغ من العمر 67 سنة و يشتغل في صيدلية يعاني من امراض الربو و السكري و التهاب القصبات الهوائية كان يتردد باستمرار على مستشفى عاشور زيان للعلاج .

وفي ليلة وفاته قصد كالعادة المستشفى لاسعافه و لم يعلم الطاقم الطبي انه كان بالجزائر العاصمة اين قضى ثلاثة ايام، ثم ساءت حالته، و لوحظ عليه ظهور اعراض مشابهة لجائحة كورنا الى ان لفظ انفاسه الاخيرة. و امام هذه الوضعية قامت ادارة مستشفى عاشور زيان بالتعامل مع الجثة على اساس انه مصاب بكورونا في انتظار نتائج التحاليل التي تاخرت كثيرا ، في وقت علم ان اهل الضحية لم يتقبلوا الامر و حاولوا اخذ الجثة لاجل القيام بمراسم الدفن .

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كورونا

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