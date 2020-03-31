ينتظرالشارع المحلي بمدينة اولاد جلال بولاية بسكرة وسط حالة من الترقب المصحوبة بالذعر والخوف ظهور نتائج التحاليل المتعلقة بوباء كورونا التي أرسلت إلى فرع معهد باستور بورقلة والمتعلقة بشيخ توفي منذ ثلاثة أيام كاملة .



وفي التفاصيل فإن هذا الشيخ البالغ من العمر 67 سنة و يشتغل في صيدلية يعاني من أمراض الربو والسكري والتهاب القصبات الهوائية كان يتردد باستمرار على مستشفى عاشور زيان للعلاج .



وفي ليلة وفاته قصد كالعادة المستشفى لاسعافه و لم يعلم الطاقم الطبي أنه كان بالجزائر العاصمة أين قضى ثلاثة أيام، ثم ساءت حالته، ولوحظ عليه ظهور أعراض مشابهة لجائحة كورنا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. وأمام هذه الوضعية قامت إدارة مستشفى عاشور زيان بالتعامل مع الجثة على أساس اأنه مصاب بكورونا في انتظار نتائج التحاليل التي تأخرت كثيرا، في وقت علم ان أهل الضحية لم يتقبلوا الأمر و حاولوا أاخذ الجثة لأجل القيام بمراسم الدفن .