تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية لولاية ميلة مساء اليوم من حجز كميات معتبرة من المواد الأولية لصناعة المصبرات، خلال عملية مداهمة المنشأة تابعة لمجمع صناعة المصبرات ببلديةرشلغوم العيد وذلك بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة.



العملية مكنت حسب المكلف بالإعلام لمجموعة الدرك الرائد مولود مازاري، من حجز 5764 برميل من مركز الفواكه، 640 برميل من مركز الفلفل ، 96 برميل من مركز الطماطم. حيث تم رفع جنح ضد صاحب المنشأة أهمها، جنحة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج، جنحة الغش والتدليس وعدم احترام إلزامية وسم المنتوج، وحيازة منتوج مجهول المصدر، و قد امر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بفتح تحقيق معمق في القضية وحجز البضاعة.