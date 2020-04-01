ندد بيان للسفارة الصينية لدى الجزائر، ما تم بثه عبر قناة تلفزيونية فرنسية بشأن المساعدات المقدمة للجزائر، بأنه افتراء وتزوير.

ووصف بيان البعثة الدبلوماسية الصينية ما صدر عن، فرانسيس غيلاس، الباحث في مركز العلاقات الدولية في برشلونة، بشأن المساعدة التي قدمتها الصين للجزائر، بأنه تزوير وافتراء.

ورأى البيان أن ما تم بثه خلال المقابلة التلفزيونية عبارة عن "أكاذيب حاقدة وجاهلة لعلاقتنا مع الجزائر، وأن الحكومة والشعب الصيني يتذكران دائما مساعدات الجزائر".

ولفتت السفارة في السياق ذاته إلى أن دور بكين حان "لتقديم الدعم والمساعدة للجزائر والجزائريين".



وأعلنت السفارة الصينية أيضا، أن مساعدات أخرى ستصل للجزائر لمساعدتها في مواجهة الفيروس التاجي.

وكان هذا المتحدث قال أن الوفد الطبي الصيني الذي وصل الجزائر مؤخرا توجه لمستشفى عين النعجة العسكري، ما دفع وزارة الخارجية أمس لاستدعاء السفير الفرنسي، كما طلبت سفارتنا في باريس مقاضاة القناة.