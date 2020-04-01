وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 860 ألف إصابة بينما تخطت الوفيات جراءه 42 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء.

وبينما تعافى 178 ألف شخص من الفيروس، يستمر كفاح مئات الملايين من سكان الكوكب وحكوماتهم المختلفة لاحتواء انتشاره عبر فرض إجراءات استثنائية تشمل الإغلاق العام لجميع أوجه الحياة لمنع الاختلاط ونقل العدوى.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد عاماً ليصبح جاهزاً ومتوفراً بكميات كافية.

الصين: 36 إصابة جديدة

أكدت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، وفاة 7 أشخاص بفيروس كوفيد-19، و36 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 منهم أتوا من الخارج، وتعافي 186 مصابا.

ومع إعلان الصين، اليوم الأربعاء، عن رصد 36 حالة إصابة جديدة، فإن هذا يشكل تراجعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 48 سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالة.

وجاء في بيان اللجنة: "تلقت لجنة الصحة الوطنية معلومات من 31 محافظة حول 81 ألف و554 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 466 شخصا في حالة خطيرة، و76 ألف و238 شخصا خرجوا من المستشفيات، فيما توفي 3312 شخصا”.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، تم الكشف عن 806 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج، في الصين، ولا يزال 691 شخصا منهم يعانون من المرض، و20 في حالة خطيرة، و 115 شخصا تعافوا، ولم تحدث أي وفيات بين أولئك الذين دخلوا البلاد.

أكثر من 30 ألف وفاة في أوروبا

تسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في ​أوروبا​، أكثر من ثلثيهم في ​إيطاليا​ و​إسبانيا​، حتى ​الساعة​ السابعة بتوقيت غرينتش الأربعاء بحسب تعداد جديد لوكالة "فرانس برس" بالاستناد لمصادر رسمية.

وتشكل أوروبا حيث توفي ثلاثين ألفا و360 شخصا أكثر القارات تضررا بالوباء. وقد سجلت فيها 458601 إصابة أيضا. وسجل في إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 12428 حالة وفاة تليها إسبانيا مع 8189 حالة ففرنسا مع 3523 حالة.

روحاني: نشهد منحى تنازليا للإصابات في كافة أقاليم إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، عن رصد منحى تنازلي للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم البلاد.

وقال روحاني: "بياناتنا تشير إلى أن إيران تجاوزت مرحلة الذروة وبدأت الإصابات تنخفض منذ 20 مارس".

وتابع أن "الإحصاءات تشير إلى أن آلاف الأسرة في المشافي لا تزال شاغرة ولا مشكلة لدينا في المعدات الطبية والوقائية"، مضيفا أن مراكز النقاهة التي أنشأتها القوات المسلحة لا تزال فارغة.

واعتبر روحاني أن "مقارنة الأوضاع الراهنة في إيران مع الدول المتقدمة تشكل ردا على كافة الأكاذيب التي يروجها الأعداء ضدنا".

وأكد روحاني أن الشعب الإيراني التزم اليوم بالإرشادات ولم يخرج إلى الحدائق في يوم الطبيعة، وذكر أن التنقل بين المدن الإيرانية انخفض بمقدار 80% بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء.

7 وفيات و440 إصابة جديدة في روسيا

سجلت السلطات الروسية سبع وفيات، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء اليوم الأربعاء، أن 5 من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف شمال غربي البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.

أما بخصوص الإصابات الـ440 الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 2777 شخصا 1880 منهم في العاصمة.

الصين تحصي 40 ألف مصاب بالوباء لم تظهر عليهم الأعراض

باشرت السلطات الصينية اليوم تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا التي لم تظهر عليها أعراض الإصابة، وذلك سعيا لتهدئة المخاوف من أن يتسبب هؤلاء بانتشار الفيروس دون علمهم.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن وثائق غير رسمية، أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.

وتقول لجنة الصحة الوطنية، إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

إصابة نحو 30 من كوادر مستشفى في المكسيك

أكدت السلطات الصحية المحلية في المكسيك إصابة نحو 30 من عاملي مستشفى شمال البلاد بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أسوأ انتشار للوباء يضرب القطاع الصحي في هذا البلد حتى الآن.

وأكدت الإدارة الصحية في ولاية كواويلا الشمالية الحدودية، أن الفحوصات الطبية كشفت في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء إصابة 29 من الأطباء والممرضين العاملين في المستشفى العام الحكومي في مدينة مونكلوفا بالفيروس.

وذكرت الإدارة أن مصدر تفشي العدوى في المستشفى هو طبيب انتقل إليه الفيروس من مريض بعيادته الخاصة في وقت سابق من الشهر الجاري، وتم إدخال هذا الطبيب أواخر الأسبوع الماضي قيد العزل الطبي في قسم العناية المركزة.

وسجلت في المكسيك حتى اليوم 1215 إصابة و29 وفاة بسبب فيروس كورونا.

120 إصابة جديدة في تايلاند

قال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند، أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 وفاة.

وأضاف المتحدث أن حالتي الوفاة الجديدتين هما لمواطن تايلاندي عمره 79 عاما من إقليم جنوبي، كان قد حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس الماضي، والآخر رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي.

واعتبر أن "زيادة معدلات الإصابات المحلية ليست مؤشرا جيدا لأن الحصيلة اليومية الجديدة تجاوزت 100 حالة".

عدد المتوفين بالولايات المتحدة يتضاعف

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت.

وكانت الجامعة قد ذكرت مساء الثلاثاء أن 865 شخصاً توفوا جرّاء الفيروس في البلاد خلال يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه يفكّر جدياً بحظر الرحلات الآتية من البرازيل وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف الحدّ من تفشّي الجائحة التي لا ينفكّ حليفه الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يقلّل من أخطارها ويرفض أي إجراء لاحتوائها.

كوبا تعلق الرحلات الجوية الدولية

قررت كوبا تعليق وصول الرحلات الجوية الدولية، وستطلب من كل السفن الأجنبية الخروج من المياه الإقليمية التابعة لها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو، خلال اجتماع على مستوى عال للتعامل مع الأزمة أمس الثلاثاء: "نحتاج إلى التوقف عن وصول الركاب الذين يشكلون خطرا على صحة الناس".

وأوضح ماريرو أن بلاده ستظل منفتحة أمام التجارة والتبرعات.

وسجلت كوبا أول حالات إصابة بالفيروس قبل 3 أسابيع بين مجموعة من السائحين الإيطاليين، وأكدت منذ ذلك الحين وفاة 6 أشخاص متأثرين بالمرض.

وأغلقت كوبا، التي سجلت 186 إصابة بالمرض سريع الانتشار، حدودها جزئيا الأسبوع الماضي، ومنعت وصول السائحين الأجانب ومغادرة الكوبيين.

ألمانيا: تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 67366 إصابة و732 وفاة.

جاءت هذه الأرقام في آخر تحديث لحصيلة ضحايا وباء كورونا في البلاد، نشرها معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية.

وتحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخري الأكثر تضررا من الوباء مثل إيطاليا (أكثر من 12 ألف حالة) وإسبانيا (أكثر من 8 آلاف حالة) وفرنسا (أكثر من 3500 حالة).

الأمم المتحدة تحذر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تداعيات جائحة فيروس كورونا على مستقبل المجتمعات والدول، في ظل غياب مستوى التضامن المطلوب عالميا لمواجهتها.

وقال غوتيتريش الثلاثاء في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام، إن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية العام الماضي وأصبح وباء عالميا هو "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة" عام 1945.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنها مرض يمثل تهديدا للجميع في العالم، والثاني هو أن تأثيرها الاقتصادي سيؤدي إلى ركود، لعلنا لم نر مثيلا له في الماضي القريب".

وأضاف أن "اجتماع هذين العنصرين وخطر حصول اضطرابات عميقة وأعمال عنف متزايدة ونزاعات متصاعدة هي أمور تجعلنا نعتقد أن هذه هي بالفعل الأزمة الأكثر صعوبة التي نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد الأمين العام على أن هذه الأزمة تستدعي من البشرية جمعاء التضامن ووضع الخلافات جانبا، وقال "نحتاج إلى استجابة أقوى وأكثر فعالية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تضامنا جميعا ونسينا الألاعيب السياسية ووعينا أن البشرية بأسرها على المحك".

لبنان يسمح بعودة المغتربين

وافقت الحكومة اللبنانية أمس على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، بعد أن أثارت سياستها إزاء هؤلاء المواطنين انتقادات من كبار السياسيين.

وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أمواج أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن، حسبما قال مكتبه عقب جلسة المجلس.

واعتبر دياب إن الأوضاع لا تحتمل أي خطوة متعثرة.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إن عمليات العودة ستبدأ يوم الأحد، على أن يتم فحص جميع العائدين قبل أن يركبوا الطائرات في رحلات العودة إلى لبنان.

وأضافت أن مجلس الوزراء قد يدخل تعديلات على إجراءات العودة في جلسة يوم الخميس.

وأعلن وزير الخارجية ناصيف حتّي في وقت سابق من يوم الثلاثاء لقناة ”الجديد" التلفزيونية أن حوالي 20 ألف لبناني قد يرغبون بالعودة إلى أرض الوطن، وفق حصيلة أولية من السفارات.