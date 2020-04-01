الوادي: 190 شخصا يغادرون الحجر الصحي

أخبار الوطن
1 ابريل 2020 () - خ.قعيد
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غادر، صباح اليوم الأربعاء، 190 مواطنا بالوادي من أصل 300 مركزين للحجر الصحي سالمين بعد أن أمضوا فترة 14 يوما تحت المراقبة الطبية ولم تظهر على أي منهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم وضع هؤلاء الجزائريين وغالبيتهم من وادي سوف في الحجر الصحي في فندقي " التيجاني" و"العلمي" التابعين للقطاع الخاص، مباشرة عند دخولهم لولاية الوادي من معبر الطالب العربي الحدودي قادمين من تونس التي كانوا فيها لأغراض علاجية وتجارية، وسياحية، كما أن بعضهم من المغتربين العائدين لأهاليهم بوادي سوف من فرنسا عبر التراب التونسي.

وأكدت المصادر ذاتها، بأنه مازال هناك نحو 110 مواطنا آخر في الحجر الصحي بفندق "لوس" العمومي، عقب رجوعهم من تونس لنفس الأسباب حيث لم تستكمل بعد فترة المراقبة الطبية اللازمة للوقاية الصحية.

 

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كورونا

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