كشفت وزارة الصحة المغربية، أن أدنى عمر مسجل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد يعود إلى رضيع لم يتجاوز الشهرين.

من جهة أخرى، ذكر مدير الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن المصاب بالفيروس التاجي الأكبر عمرا، هو مسن ناهز 96 عاما.

وتتوزع حالات المصابين بمرض "كوفيد 19" في المغرب وعددها 602 حسب الجنس، بما نسبته 55 في المائة للرجال، و45 في المائة للنساء.

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أن متوسط أعمار المصابين هو 54 سنة، لافتا إلى أن 85 في المائة منهم حالتهم الصحية بسيطة وحميدة، و15 في المائة حالتهم بين متقدمة وحرجة.

وأفاد المصدر ذاته بأن متوسط أعمار المتوفين وعددهم 36 شخصا، 62 عاما.