باشرت السلطات العمومية بوهران الإجراءات المتعلقة برفع الحجر الصحي، ابتداءا من يوم غد، على العائلات المتواجدة بمركب الاندلسيات و كذا التحضير لتسليم 274 سيارة بقيت على متن باخرة " الجزائر ٢" ، بعد انتهاء مدة الحجر المحددة ب 14 يوما، علما ان وصول الباخرة كان في 18مارس الماضي.

وسيتم نقل الركاب من المركب لغاية ميناء وهران على متن حافلات لاستلام سيارتهم و أغراضهم التي بقيت عالقة في الباخرة، التي خضعت لعدة عمليات تعقيم لتفادي تفشي وباء " كوفيد19" و نفس الأمر بالنسبة للسيارات.