كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ودمرت، أمس الثلاثاء ، إثر عمليتي بحث وتمشيط بالجلفة وسكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة المنعرج الأبيض، بلدية سطح ڨنتيس بولاية تبسة .

وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالشلف تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (30،3) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس السواحل (30،5) كيلوغراما من نفس المادة ببومرداس.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأم البواقي ، تاجري مخدرات وحجزت مركبة سياحية و(1794) قرص مهلوس، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (2471) وحدة من مختلف المشروبات و(1220) علبة من مادة التبغ بالوادي.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين ڨزام، (03) مركبات رباعية الدفع و(2،96) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.