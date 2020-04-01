ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا بالشلف إلى 7 حالات حسب وزارة الصحة بعدما سجلت حالة واحدة تتعلق بسيدة مغتربة تتواجد بالحجر الصحي لمستشفى تنس،وقد أثار هذا الارتفاع القياسي في عدد المصابين بالوباء الكثير من الخوف والذهول وسط المواطنين الذين التزم بعضهم بالحجر الذاتي بمنازلهم غير أن فئة أخرى مازالت تجوب الأسواق والمحلات مشكلين خطرا على حياة غيرهم نتيجة الزحمة والتواصل بين هؤلاء المستهترين بهذا الوباء.

وعلمنا أن من بين المصابين حديثا مسؤولين في قطاع الصحة وطبيبة بأحد المستشفيات وهم حاليا رهن الحجر الصحي بمستشفى الشرفة و تنس، وعاش المواطنون ببلديتي عين أمران والهرانفة لحظات من الهلع والخوف بعدما وجهت نداءات بمكبرات الصوت تدعو المواطنين الذين تعاملوا مع أحد الذين أثبت التحاليل اصابته بهذا الفيروس وهو المقيم ببلدية الهرانفة إلى ضرورة الالتحاق بالعيادة متعددة الخدمات لإجراء التحاليل وتفادي التواصل مع غيرهم لتفادي نقل العدوى بهذا الوباء، وتبقى أحسن طريقة لتفادي الإصابة هو الحجر الذاتي داخل المنازل واتخاذ الاحتياطات الوقائية أثناء الخروج في حالة الضرورة.