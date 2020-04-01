وفاة مسؤول العلاقات الخارجية في البوليساريو

العالم
1 ابريل 2020 () - ك.ب / الوكالات
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توفي اليوم الأربعاء عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ومسؤول العلاقات الخارجية في البوليساريو، امحمد خداد، بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، حمادة سلمى.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن الناطق الرسمي باسم الحكومة "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، نعزي أنفسنا وشعبنا في رحيل القيادي الصحراوي امحمد خداد".

وأضاف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئاسة الجمهورية ستصدر بيانا سيعلن من خلاله عن حالة الحداد وتنكيس الأعلام الوطنية بكافة المؤسسات.

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