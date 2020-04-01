تسلمت اللجنة الولائية للتضامن لمواجهة فيروس كورونا ببرج بوعريريج صباح اليوم أجهزة طبية بقيمة إجمالية تبلغ4.8 مليار سنتيم منها 10 أسرة انعاش و 10 أجهزة تنفس، و 34 جهاز قياس وتحكم في الأكسيجين، 20 جهاز شفط المخاط من الرئتين، 17 جهاز تنفس اصطناعي، منها 10 متحركة، 10 أجهزة اخطيك القلب، و 10 أجهزة تعقيم من الحجم الكبير.

و حسب المنسق الولائي للجنة اسماعيل بن حمادي فقد تم تسليم 14 غرفة انعاش لاستعجالات مستشفى بوزيدي، وسيتم توفير كل التجهيزات الطبية التي قدمت قائمتها مديرية الصحة، خلال هذا الأسبوع، رغم قلة العرض في السوق الجزائرية حاليا . و بعد الانتهاء من تجهيز المستشفيات، تنتقل اللجنة الولائية إلى جانب تدعيم العائلات بالمواد الغذائية، في حدود 500 ألف عملية يجري للتنسيق بين أعضاء اللجنة لتحديد الكيفيات، خاصة في ظل الاقبال الكبير للمحسنين بالولاية على المساهمة.

للإشارة هناك مساهمات فردية من طرف بعض المؤسسات، قدم أصحابها أسرة انعاش، و تجهيزات طبية ومواد تطهير وتعقيم.