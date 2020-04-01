قرر المجلس الدستوري اقتطاع مبلغ مالي من الراتب الشهري لأعضاء المجلس وإطاراته العليا وصبها في الخزينة العمومية والمخصصة لاستقبال المساهمات الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وجاء في البيان، "أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19 ) والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من تبعات انتشار هذا الوباء وبمبادرة من رئيس المجلس الدستوري وإطاراته العليا فقد تقرر اقتطاع مبلغ مالي من الراتب الشهري لأعضاء المجلس وإطاراته العليا على أن تدفع هذه المساهمات في الحساب المفتوح لدى الخزينة العمومية والمخصص لاستقبال المساهمات الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19 "إيمانا بروح التضامن والتكافل الاجتماعي اللذين يتحلى بهما شعبنا الجزائري والتي ستمكنه بفضل الله وعزيمة أبنائه من تجاوز هذه الضائقة بأخف الأضرار " .