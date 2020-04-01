قال عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، أن الجزائر لا تتوفر على عدد كاف من كواشف كورونا "test"، بسبب الضغط المفروض على المخابر الدولية التي تصنعها.

في تصريح خلال الاستماع اليه في المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير أن الكواشف "مكاش" والجزائر مجبرة على انتظار تلبية طلباتها من قبل المخابر الدولية التي تعرف ضغطا رهيبا بسبب جائحة كورونا.

وقال الوزير "نحن مجبرون على التأقلم مع الوضع"، كاشفا أن مستشفى لمين دباغين، مايو سابقا، بباب الوادي، وأيضا مستشفى مصطفى باشا سيشرعان في اجراء تحاليل كشف الفيروس ابتداء من يوم الأحد بعد اجراء تعديلات على بعض التجهيزات، لكن يبقى مشكل الكواشف قائما.