نفت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم، إشاعة غلق محطات الوقود ما تسبب في طوابير ضخمة أمام كافة المحطات اليوم بالعاصمة.

وأشار بيان الوزارة أن محطات بيع الوقود تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة، وهذا على المستوى الوطني، وأضاف أن المنتوجات البترولية متوفرة بالكمية الكافية للرد حتى على حجم كبير للطلب.

وقدمت الوزارة أرقاما عن مخزون الوقود مؤكدة أن امتلاء مراكز التخزين بلغ 70 بالمائة في حين كان 60 بالمائة في بداية إجراءات الحجر.