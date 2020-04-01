وضع، ليلة أمس، طاقم طبي وشبه طبي من مصلحتي الأمراض المعدية والأمراض الصدرية من مستشفى يوسف دمارجي بما تعداده 36 فردا، تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بإقامة لمعهد وطني للتكوين والتعليم المهنيين، وحجر على نحو 26 شخصا من أقارب شخص مريض بفندق لأحد الخواص، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد.

وعلم من مصدر مطلع، أن هذا الإجراء اتخذ عقب تسجيل حالة مشتبه فيها جاءت نتائج تحاليلها المخبرية بمعهد باستور بالعاصمة سلبية، حول على إثرها المريض البالغ من العمر 65سنة من مصلحة الأمراض المعدية إلى مصلحة الأمراض الصدرية، قبل أن تعاد التحاليل مرة ثانية، عقب عرض المريض للإشعاع العرضي المقطعي، والاشتباه في إصابته بكورونا بنسبة كبيرة.