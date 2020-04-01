أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 58 وفاة، وهو أعلى رقم يومي تسجله الجزائر منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بشكل لافت ليصل إلى 847 حالة، بعد تسجيل 131 إصابة جديدة.

وسجلت الوفيات الجديدة بكل من الجزائر العاصمة (5 حالات) والبليدة (3) و حالة واحدة بكل من ولايات غرداية، أم البواقي، غليزان، المدية، تيزي وزو وعين تيموشنت، حسب نفس المتحدث.

وأضاف أن الحالات 847 المؤكدة متواجدة عبر 39 ولاية، أما حالات الوفاة الإجمالية فسجلت عبر 19 ولاية.

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، أشار البروفيسور فورار أن عددهم بلغ 61 شخصا.