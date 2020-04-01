بادر مجمع "CRCC" للبناء والأشغال العمومية، فرع شمال إفريقيا، بتقديم مساعدات طبية للجزائر التي تكافح اليوم من أجل مواجهة وباء كورونا المستجد الذي يأخذ في الانتشار في مختلف ولايات الوطن، فيما فرص العزلة على عدد منها على غرار مدينة البليدة التي تسجل أكبر عدد إصابات إلى حد الآن.

المساعدات حسب ما صرّح به المدير العام للمجمع في شمال إفريقيا، يو دينجيان، صبيحة اليوم في حوار مع "الخبر"، "تتمثل في أجهزة تنفس اصطناعي لصالح المستشفيات الجزائرية كهبة من الشركة الصينية الأم في إطار مكافحة وباء كورونا".

وحسب ما صرح به يو دينجيان، فإن المساعدات قد تم تسليمها للسفارة الجزائرية ببكين وقد تكفلت بتسليمها للسلطات الجزائرية، فيما ستوجه مساعدات أخرى نحو الجزائر في القريب العاجل.

ويقول مدير مجمع crcc لـ "الخبر"، إنه " وكما وقفت الجزائر إلى جانب الصين في مكافحتها ضد وباء كورونا، وهو الموقف الذي أشاد به الصينيون شعبا وحكومة، فإن الدور اليوم يعود للصين للوقوف إلى جانب الجزائر الشقيقة والصديقة في هذه الأزمة".

ويضيف المدير العام لمجمع crcc، يو دينجيان، " نحن واثقون من قدرة الجزائر على التغلب على الوباء في القريب العاجل، ونجدد دعمنا للشعب والحكومة الجزائرية"، يقول محدث "الخبر"، موجها دعوته للشعب الجزائري من أجل الإلتزام بكافة إجراءات الوقاية كونها الحل الوحيد لضمان عدم انتشار الوباء.

للإشارة، فإن المجمع الصيني للإنشاء crcc، يجسد العديد من المنشآت على غرار المطارات، الطرق السيارة، قطار الأنفاق، السكنات وغيرها من المشاريع. كما أن الشركة حاضرة في 126 دولة عبر العالم، منها 40 دولة إفريقية، وتعد شريكا هاما للجزائر، وهي التي قامت بإنجاز عدة مشاريع على أرض الجزائر، "على غرار الطريق السيار شرق - غرب، النفق المروري ببجاية على طول 100 كم وكذلك في مدينة الغزوات، وما عدده 30 ألف مسكن عدل". يقول مدير الشركة.